В корзине лежит 16 яблок,груш в 2 раза меньше,чем яблок,а слив столько,сколько груш и яблок в месте.Сколько слив лежит в корзине. Поставь к условию новый вопрос Сколько всего яблок,груш и слив в корзине? реши полученную задачу

Математика

В корзине лежит 16 яблок,груш в 2 раза меньше,чем яблок,а слив столько,сколько груш и яблок в месте.Сколько слив лежит в корзине. Поставь к условию новый вопрос Сколько всего яблок,груш и слив в корзине? реши полученную задачу

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