В корзине лежит 16 яблок,груш в 2 раза меньше,чем яблок,а слив столько,сколько груш и яблок в месте.Сколько слив лежит в корзине. Поставь к условию новый вопрос Сколько всего яблок,груш и слив в корзине? реши полученную задачу

Математика
В корзине лежит 16 яблок,груш в 2 раза меньше,чем яблок,а слив столько,сколько груш и яблок в месте.Сколько слив лежит в корзине. Поставь к условию новый вопрос Сколько всего яблок,груш и слив в корзине? реши полученную задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:2=8 груш 16+8=24 сливы в корзине 16+8+24=48 фруктов всего в корзине
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