|3х|=12, |4х|+5=1, |1,5х|-2=4, 7-|6х|=-5 Помогите решить модуль числа СРОЧНО
Математика
|3х|=12, |4х|+5=1, |1,5х|-2=4, 7-|6х|=-5 Помогите решить модуль числа СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x|=12/3 ; |4x|+5=1 ; |1,5x|=4+2 ; 7-|6x|=-5 |x|=4 ; |4x|=1-5 ; |1,5x|=6 ; -|6x|=7-5 x=4 ; |4x|=-4 ; |x|=6/1,5 ; -|6x|=2 |-1 |x|=-4/4 ; |x|=4 ; |x|=-26 |x|=-1 ; x=4 ; |x|=-13 x=1 ; x=13
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