|3х|=12, |4х|+5=1, |1,5х|-2=4, 7-|6х|=-5 Помогите решить модуль числа СРОЧНО

Математика
|3х|=12, |4х|+5=1, |1,5х|-2=4, 7-|6х|=-5 Помогите решить модуль числа СРОЧНО
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x|=12/3       ;     |4x|+5=1       ;   |1,5x|=4+2   ;  7-|6x|=-5 |x|=4            ;     |4x|=1-5        ;   |1,5x|=6       ;  -|6x|=7-5 x=4              ;     |4x|=-4          ;   |x|=6/1,5      ;  -|6x|=2   |-1                           |x|=-4/4         ;   |x|=4            ;   |x|=-26                           |x|=-1            ;   x=4              ;   |x|=-13                           x=1                                       ;   x=13
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