Почему неунывающий человек меньше болеет? Чем это объясняется?
Обществознание
Почему неунывающий человек меньше болеет? Чем это объясняется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек, который позитивно смотрит на жизнь, меньше волнуется, а значит меньше страдает нервная система, сердце. В остальном даже не представляю, как положительный настрой влияет на здоровье, разве что нет грусти - нет повода "заедания" горя, а значит, не страдает желудок, в норме уровень сахара в крови и прочее.
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