Почему неунывающий человек меньше болеет? Чем это объясняется?

Гость: Гость:

Человек, который позитивно смотрит на жизнь, меньше волнуется, а значит меньше страдает нервная система, сердце. В остальном даже не представляю, как положительный настрой влияет на здоровье, разве что нет грусти - нет повода "заедания" горя, а значит, не страдает желудок, в норме уровень сахара в крови и прочее.