Здравствуйте, нужна помощь с информатикой. Разработать и представить итеративные и рекурсивные алгоритмы вычисления сумм последовательностей. Можно просто словами(алгоритм) Заранее огромное спасибо;)
Информатика
Здравствуйте, нужна помощь с информатикой. Разработать и представить итеративные и рекурсивные алгоритмы вычисления сумм последовательностей. Можно просто словами(алгоритм) Заранее огромное спасибо;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например : формула y=x×2:4 y =x*2/4
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