Здравствуйте, нужна помощь с информатикой. Разработать и представить итеративные и рекурсивные алгоритмы вычисления сумм последовательностей. Можно просто словами(алгоритм) Заранее огромное спасибо;)

Информатика

Здравствуйте, нужна помощь с информатикой. Разработать и представить итеративные и рекурсивные алгоритмы вычисления сумм последовательностей. Можно просто словами(алгоритм) Заранее огромное спасибо;)

Автор: Гость