Перечислить культурные эпохи

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В настоящее время историками выделяются следующие основные этапы исторического развития: – архаика (IV – I тыс. до н. э. ) – классика (V в. до н. э. – V в. н. э. ) – средневековье (V – XV вв. ) – новое время (XVI – начало XX в. ) – новейшее время (с начала XX в. ) Культурологами внутри каждого из этих этапов выделяют еще и культурные эпохи. – В рамках архаики – эпоха великих восточных цивилизаций (Египет, Индия, Персия, Китай) , мегалитическая культура Европы. – В рамках классики – эпоха античности (греческая и римская) , эпоха великих империй Востока (Ашоки, Цынь, Хань и т. д. ) , эпоха эллинизма. – В рамках средневековья – средневековье, Проторенессанс и эпоха Возрождения. – В рамках нового времени – отдельно выделяется так называемая переходная эпоха – эпоха барокко (XVII в. , ) , эпоха Просвещения (XVIII в. ) , культурная эпоха XIX в. : рамки ее шире календарных с 1789 по 1914 гг. – В рамках новейшего времени – современная эпоха с начала ХХ в.