Как решить Б) Действия не пропускать !
Математика
Как решить Б) Действия не пропускать !
Ответ(ы):
Гость:
(х-3. 13/21)+2. 10/21=7. 2/21 х-3. 13/21=7. 2/21-2. 10/21 х-3. 13/21=6. 23/21-2. 10/21 х=4. 13/21+3. 13/21 х=7. 26/21=8. 5/21 -------------------------- (8. 5/21-3. 13/21)+2.10/21=7.2/21 7. 2/21=7. 2/21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
УКАЖИТЕ ПАДЕЖ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ФОРМЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. В еловом лесу с у??ра до позднего вечера хлопочут проворные белки. В лесных кладовы...
Математика
На 2 кустах сидели 16 воробьев. со второго куста улетели 2 вор. а затем с первого на в??орой перелетели 5 воробьев после этого на каждом кусте оказ...
Русский язык