Выполните действия. 18ч 46мин-13ч 29мин 8ч 15мин- 35мин 40мин 35с- 20мин 48с 14ч 38мин+ 18ч 46 мин 1ч - 29 мин 11ч - 29мин
Математика
Выполните действия. 18ч 46мин-13ч 29мин 8ч 15мин- 35мин 40мин 35с- 20мин 48с 14ч 38мин+ 18ч 46 мин 1ч - 29 мин 11ч - 29мин
Ответ(ы):
Гость:
18ч46мин-13ч29мин=5ч17мин 8ч15мин-35мин=7ч75мин-35мин=7ч40мин 40мин35с-20мин48с=39мин95с-20мин48с=19мин47с 14ч38мин+18ч46мин=32ч84мин=1сут9ч24мин 1ч-29мин=60мин-29мин=31мин 11ч-29мин=10ч60мин-29мин=10ч31мин
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