Проехав 45 км,лыжник уменьшил скорость на 3 км/ч и проехал еще 24 км.найдите первонач??льную скорость лыжника,если на начальное расстояние он потратил на 1 ч больше времени.

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V1t1=(v1-3)(t1-1)+21 v1t1=v1t1-3t1-v1+3+21 -3t1-v1+24=0 3t1+v1=24 45/v1=(24/v1-3)+1 45=(24v1/v1-3)+v1 3t1+v1+21=(24v1/v1-3)+v1 3t1+21=24v1/v1-3 (3t1+21)(v1-3)=24v1 3v1t1+21v1-9t1-63=24v1 3v1t1-9t1-63=3v1 v1t1-3t1-21=v1 v1t1-3t1-v1=21 3t1+v1=24 v1t1=45 S1/t1=(S2/t1-1)+3 45/t1=(24/t1-1)+3 45t1-45/t²-t=(24t1/t²-t)+3 45t1-45-24t1/t²-t=3 21t1-45/t1²-t1=3 7t1-15/t1²-t1=1 7t1-15=t1²-t -15=-8t1+t1² t1²-8t1+15=0 t1=3;5(я решал через Виета). но 5 не подходит к условию=>t1=3 v1=45/3=15 Ответ 15 Тут очень много ненужной инфы, я пропсто сонный немного, поэтому отсей нужную часть