ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАДО ДО ЗАВТРА ДО 13 00 ПО ВИТЕБСКОМУ ВРЕМЕНИ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДОРЮ, ДАЮ ЗА ЭТО ЗАДАНИЕ 40 БАЛЛОВ В ботанических справочниках про многие дикоростущие травянистые растения говорится, что их подземные органы можн...

Гость: Гость:

Отвечу сейчас. в это время они теряют большую часть веществ, готовясь к зиме. с этими веществами они ведут химические реакции, и нередко результаты этих реакций для нас несьедобны, возможен летальный исход. а перед зимой или сразу после нее у них в организме ничего этого нет, или есть, но в малом количестве.