ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАДО ДО ЗАВТРА ДО 13 00 ПО ВИТЕБСКОМУ ВРЕМЕНИ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДОРЮ, ДАЮ ЗА ЭТО ЗАДАНИЕ 40 БАЛЛОВ В ботанических справочниках про многие дикоростущие травянистые растения говорится, что их подземные органы можн...
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАДО ДО ЗАВТРА ДО 13 00 ПО ВИТЕБСКОМУ ВРЕМЕНИ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДОРЮ, ДАЮ ЗА ЭТО ЗАДАНИЕ 40 БАЛЛОВ В ботанических справочниках про многие дикоростущие травянистые растения говорится, что их подземные органы можно употреблять в пищу, но только если собрать ранней весной или, наоборот, поздней осенью.Как вы думаете,почему они становятся съедобными именно в это время?
Ответ(ы):
Гость:
Отвечу сейчас. в это время они теряют большую часть веществ, готовясь к зиме. с этими веществами они ведут химические реакции, и нередко результаты этих реакций для нас несьедобны, возможен летальный исход. а перед зимой или сразу после нее у них в организме ничего этого нет, или есть, но в малом количестве.
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