Помогите умоляю!! Попробуй сочинить коротенький рассказ,сказку или занимательную историю про бемоль
Другие предметы
Помогите умоляю!! Попробуй сочинить коротенький рассказ,сказку или занимательную историю про бемоль
Ответ(ы):
Гость:
До ре фа соль ми бемоль. Это маленькие нотки ! Они стояли не правильно.Но один раз мальчик по имени Бемоль спел правильно и назвали его Бимоль!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in the gaps with the correct short form of the verb to be. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!! 1 (образец) Rachel 's writing a letter. 2 ...
Русский язык
Математика