Помогите умоляю!! Попробуй сочинить коротенький рассказ,сказку или занимательную историю про бемоль

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Помогите умоляю!! Попробуй сочинить коротенький рассказ,сказку или занимательную историю про бемоль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
До ре фа соль  ми бемоль. Это маленькие нотки ! Они стояли не правильно.Но один раз мальчик по имени Бемоль спел правильно и назвали  его Бимоль!
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