Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции по графику найдите решение неравенства 2.дана функция y=f(x), f(x)=. решите уравнение f() - 3f(x) - 10 = 0

Алгебра

Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции по графику найдите решение неравенства 2.дана функция y=f(x), f(x)=. решите уравнение f() - 3f(x) - 10 = 0

Автор: Гость