Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции по графику найдите решение неравенства 2.дана функция y=f(x), f(x)=. решите уравнение f() - 3f(x) - 10 = 0

Алгебра
Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции по графику найдите решение неравенства 2.дана функция y=f(x), f(x)=. решите уравнение f() - 3f(x) - 10 = 0
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