Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции по графику найдите решение неравенства 2.дана функция y=f(x), f(x)=. решите уравнение f() - 3f(x) - 10 = 0
Алгебра
Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции по графику найдите решение неравенства 2.дана функция y=f(x), f(x)=. решите уравнение f() - 3f(x) - 10 = 0
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
толстый и тонкий 1- один из литературоведов высказал мнение, что в этом рассказе нарисованы не одна а две встречи. первая:встретились человек с ч...
Английский язык
Cрочно!!!!!! Put in the sentensec the suitable words.Each word or word combination is only used once. Motto/ is washed / name / area / populati...
Другие предметы