толстый и тонкий 1- один из литературоведов высказал мнение, что в этом рассказе нарисованы не одна а две встречи. первая:встретились человек с человеком,друзья детства. вторая:встретились два чиновника. можно ли согласиться с...
Литература
толстый и тонкий 1- один из литературоведов высказал мнение, что в этом рассказе нарисованы не одна а две встречи. первая:встретились человек с человеком,друзья детства. вторая:встретились два чиновника. можно ли согласиться с этим? 2-как в описании лица, фигуры тонкого, его манеры держаться автор показывает крайнюю степень уродливости? 3-в первом, журнальном варианте рассказа толстый ведет себя надменно, грубо, надувается, как индейский петух, держится свысока. когда чехов включал произведение в сборник пестрые рассказы, он его переработал и изобразил толстого иначе?
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