Ребята очень нужно! 1 задание
Математика
Ребята очень нужно! 1 задание
Ответ(ы):
Гость:
102/2=51 180-51=129 острые по 51 тупой по 129
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