6класс есть математика

Математика
6класс есть математика
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Ответ(ы):
Гость:
Есть математика в 6 классе. А задача-то какая?
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