Пожалуйста помогите !!!Дам 20 баллов 1)Моток медной проволоки имеет массу =2,4 кг и с??противление R=4.8 ом .Опредилите площадь поперечного сечения проволоки
Физика
Пожалуйста помогите !!!Дам 20 баллов 1)Моток медной проволоки имеет массу =2,4 кг и с??противление R=4.8 ом .Опредилите площадь поперечного сечения проволоки
Ответ(ы):
Гость:
R=p*l/s m=p1*V=p1*l*S l=m/p*S R=p*m/p1*S² S=√p*m/p1*R p-Уде́льное электри́ческое сопротивле́ние меди p1=Плотность меди
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