Срочно помогите пожалуйста:Задайте путем перечисления элементов множество А дву??начных чисел, являющихся квадратами натуральных чисел , и множества В двузначных чисел, кратных 16.Найдите пересечение и объединение этих множеств
Математика
Срочно помогите пожалуйста:Задайте путем перечисления элементов множество А дву??начных чисел, являющихся квадратами натуральных чисел , и множества В двузначных чисел, кратных 16.Найдите пересечение и объединение этих множеств
Ответ(ы):
Гость:
А={16,25,36,49,64,81}B={16,32,48,64,80,96}A∧B={16, 64} A∨B={16,25,36,49,64,81,32,48,80,96}
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Проехав 45 км,лыжник уменьшил скорость на 3 км/ч и проехал еще 24 км.найдите первонач??льную скорость лыжника,если на начальное расстояние он потра...
Физика
Пожалуйста помогите !!!Дам 20 баллов 1)Моток медной проволоки имеет массу =2,4 кг и с??противление R=4.8 ом .Опредилите площадь поперечного сече...
Математика
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАДО ДО ЗАВТРА ДО 13 00 ПО ВИТЕБСКОМУ ВРЕМЕНИ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДОРЮ, ДАЮ ЗА ЭТО ЗАДАНИЕ 40 БАЛЛОВ В ботанических справочниках про...