Срочно помогите пожалуйста:Задайте путем перечисления элементов множество А дву??начных чисел, являющихся квадратами натуральных чисел , и множества В двузначных чисел, кратных 16.Найдите пересечение и объединение этих множеств

Математика

Срочно помогите пожалуйста:Задайте путем перечисления элементов множество А дву??начных чисел, являющихся квадратами натуральных чисел , и множества В двузначных чисел, кратных 16.Найдите пересечение и объединение этих множеств

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