На 2 кустах сидели 16 воробьев. со второго куста улетели 2 вор. а затем с первого на в??орой перелетели 5 воробьев после этого на каждом кусте оказалось одно и тоже число воробьев. сколько воробьев было в начале на каждом кусте?

Математика

На 2 кустах сидели 16 воробьев. со второго куста улетели 2 вор. а затем с первого на в??орой перелетели 5 воробьев после этого на каждом кусте оказалось одно и тоже число воробьев. сколько воробьев было в начале на каждом кусте?

Автор: Гость