На 2 кустах сидели 16 воробьев. со второго куста улетели 2 вор. а затем с первого на в??орой перелетели 5 воробьев после этого на каждом кусте оказалось одно и тоже число воробьев. сколько воробьев было в начале на каждом кусте?
Математика
На 2 кустах сидели 16 воробьев. со второго куста улетели 2 вор. а затем с первого на в??орой перелетели 5 воробьев после этого на каждом кусте оказалось одно и тоже число воробьев. сколько воробьев было в начале на каждом кусте?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 16воробьёв логику включай
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