Как решить х²-у⁴=√(18х-х²-81)

Алгебра
Как решить х²-у⁴=√(18х-х²-81)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем корень 7.9x x в квадрте-y в 4 степени= 7.9x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Увеличьте число 60 на 10%, 80 на 25%, 40 на 50%,425 на 4%
Ответить
Алгебра
Помоги решить уравнение .очень нужно
Ответить
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ стоимость 1 килограмм помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше чем 1 килограмм картофеля какова цена картофеля и...
Ответить
Русский язык
Отметь предложения,в которых на месте всех пропусков ставится запятая. A)На рассвете_над леденящей от инея_тундрой до восхода солнца стояли голуб...
Ответить
Английский язык
Put the words in the correct order. 1.was/how/she/old/two/years/ago 2.plays/he/on/usually/football/sundays 3.visit/you/in/what/Paris/did 4....
Ответить