Как решить х²-у⁴=√(18х-х²-81)
Алгебра
Как решить х²-у⁴=√(18х-х²-81)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем корень 7.9x x в квадрте-y в 4 степени= 7.9x
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