Помоги решить уравнение .очень нужно
Алгебра
Помоги решить уравнение .очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16x-1/x+8=0 16x²+8x-1=0,x≠0 D=64+64=128 x1=(-8-8√2)/32=(-1-√2)/4 x2=(-1+√2)/4
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