Отметь предложения,в которых на месте всех пропусков ставится запятая. A)На рассвете_над леденящей от инея_тундрой до восхода солнца стояли голубые туманы. Б)Я люблю _переливающуюся всеми оттенками красок_весну. В)Мы увидели...

Русский язык
Отметь предложения,в которых на месте всех пропусков ставится запятая. A)На рассвете_над леденящей от инея_тундрой до восхода солнца стояли голубые туманы. Б)Я люблю _переливающуюся всеми оттенками красок_весну. В)Мы увидели льдины_ослепительно сверкавшие на солнце. Г)В вижу,как улыбается мать и падает дяде_наполненный чаем стакан.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г,В  в предложениях А и Б не нужны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Put the words in the correct order. 1.was/how/she/old/two/years/ago 2.plays/he/on/usually/football/sundays 3.visit/you/in/what/Paris/did 4....
Ответить
Литература
Что токое цитатный план
Ответить
Русский язык
Что это? Примыкание,согласование или управление?
Ответить
Математика
Привести графический пример этого предела lim(x-->-беск.) =2 там минус бесконечность !
Ответить
Математика
. В пяти пакетах лежат конфеты. В первом 7, во втором 8, в третьем 9, в четвёртом 11 и в пятом 15. Из любого пакета в любой другой можно переложить...
Ответить