Отметь предложения,в которых на месте всех пропусков ставится запятая. A)На рассвете_над леденящей от инея_тундрой до восхода солнца стояли голубые туманы. Б)Я люблю _переливающуюся всеми оттенками красок_весну. В)Мы увидели...

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Отметь предложения,в которых на месте всех пропусков ставится запятая. A)На рассвете_над леденящей от инея_тундрой до восхода солнца стояли голубые туманы. Б)Я люблю _переливающуюся всеми оттенками красок_весну. В)Мы увидели льдины_ослепительно сверкавшие на солнце. Г)В вижу,как улыбается мать и падает дяде_наполненный чаем стакан.

Автор: Гость