Что это? Примыкание,согласование или управление?

Гость: Гость:

1. Ехать быстро (примыкание) 2. Красящий забор (согласование) 3. Мощёная улица (согласование) 4. Очень ветрено (примыкание) 5. Освобождение армией (управление) 6. Лестно говорить (примыкание) 7. Их друзья (управление) 8. Очень дружно (примыкание) 9. Помогал маме (управление) 10. Отвечать, не думая (примыкание) 11. Писать аккуратно (примыкание) 12. Папин портфель (согласование) 13. Грустный мальчик (согласование) 14. Кофе по-турецки (примыкание) 15. Дежурный класс (согласование) 16. Пришёл мириться (примыкание) 17. Пятый кабинет (согласование) 18. Счастливая улыбка (согласование) 19. Видеть из окна (управление) 20. Понимаю тему (управление) 21. Сделать по-своему (примыкание) 22. Свой человек (согласование) 23. Поливающий из лейки (управление) 24. Подошёл ко мне (управление) 25. Говорить насчёт погоды (управление) 26. Понятно объяснять (примыкание) 27. Весьма красиво (примыкание) 28. Неубранная комната (согласование) 29. Прийти вовремя (примыкание) 30. Наш приз (согласование)