Привести графический пример этого предела lim(x--gt;-беск.) =2 там минус бесконечность !
Математика
Привести графический пример этого предела lim(x--gt;-беск.) =2 там минус бесконечность !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графически это будет выглядеть примерно так.
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