Помогите 1 задачу пожалуйста

Гость: Гость:

Если кут ВСД =45°, то кут СВД = 180°-90°-45°=45°. то есть этот треугольник прямоугольный равнобедренный за двумя кутами. потом, в треугольнике АВД : кут АВД =135°-45°=90°, то есть это прямой кут. тогда кут ВДА=45° (это если кут СДА=90°) тогда и кут ВАД будет ровен 180-90-45=45. значит это тоже прямоугольный равнобедренный треугольник. проводим высоту ВН на сторону АД. АН=НД. Прямоугольник АНВ=ДНВ (оба прямоугольные равнобедренные). Если НД==30/2=15, то СД=15, а так как ∆ВСД прямоугольный равнобедренный, то СД=ВС=15 см. Ответ: НД=СД=ВС=15 (см)