Какие пары омофонов возможно образовать из каждой фонетической транскрипции?Зап??шите получившиеся слова, дайте им морфологическую характеристику.[груп] [п'эч'] [тр'и]

Русский язык

Какие пары омофонов возможно образовать из каждой фонетической транскрипции?Зап??шите получившиеся слова, дайте им морфологическую характеристику.[груп] [п'эч'] [тр'и]

Автор: Гость