Какие пары омофонов возможно образовать из каждой фонетической транскрипции?Зап??шите получившиеся слова, дайте им морфологическую характеристику.[груп] [п'эч'] [тр'и]

Русский язык
Какие пары омофонов возможно образовать из каждой фонетической транскрипции?Зап??шите получившиеся слова, дайте им морфологическую характеристику.[груп] [п'эч'] [тр'и]
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