Как решить пример x+8x=72 и 9x+x-9x=5

Математика
Как решить пример x+8x=72 и 9x+x-9x=5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х + 8х = 72 9х = 72 х = 72/9 х  = 8 9х + х - 9х = 5 9х и -9х сумма противоположных чисел равно нулю, значит остается х =5
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