Задать 5 вопросов к этим предложениям! 1)She is drinking tea 2)We have a large family со словом Dont Yes/no альтернативный с словом OR разделительный вопрос и специальный вопрос с WHY
Английский язык
Задать 5 вопросов к этим предложениям! 1)She is drinking tea 2)We have a large family со словом Dont Yes/no альтернативный с словом OR разделительный вопрос и специальный вопрос с WHY
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Is she drinking a tea? what is she drinking ? is she drinking tea or coffee ? She is drinking a tea , isn't she? why is she drinking a tea ? 2 do we have a large family ? What do we have? Do we have large or small family? we have a large family, don"t we ? why do we have a large family
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