Задать 5 вопросов к этим предложениям! 1)She is drinking tea 2)We have a large family со словом Dont Yes/no альтернативный с словом OR разделительный вопрос и специальный вопрос с WHY

Английский язык

Задать 5 вопросов к этим предложениям! 1)She is drinking tea 2)We have a large family со словом Dont Yes/no альтернативный с словом OR разделительный вопрос и специальный вопрос с WHY

Автор: Гость