Реши задачи. сравни их. швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньше. сколько метров ткани израсходовала швея за два дня? Швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньш...

Математика
Реши задачи. сравни их. швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньше. сколько метров ткани израсходовала швея за два дня? Швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньше. сколько метров ткани израсходовала швея во второй день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-8=20м израсходовала во 2 день 28+20=48м израсходовала за 2 дня
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