Реши задачи. сравни их. швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньше. сколько метров ткани израсходовала швея за два дня? Швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньш...

Математика

Реши задачи. сравни их. швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньше. сколько метров ткани израсходовала швея за два дня? Швея в первый день израсходовала 28 м ткани, а во второй день на 8 м меньше. сколько метров ткани израсходовала швея во второй день?

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