Ребята помогите решить "Рациональные выражения" 1.Сократите дробь 14х⁵y³ 49х³-4 25y⁴-4 25y²+10 9-a² a²+6a+9 2.Выполните действие 2a _a-4 a-7 a-7 3x ₊ 3x x+3 x-3 ₂y_4y²_ ₁ 2y-1 Помогите пожалуйста!!!!

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Здесь все уравнения будут решаться Дискриминантом. 1) -x^2+12x-35=0 (Перед квадратом минус,поменяв его на плюс все знаки в уравнении поменяются на противоположные) x^2-12x+ 35=0 D=b^2-4ac= (-12)^2-4*1*35= 144-140=4 (4 в корне =2) x1= -b+- /2a= 12+2/2=14/2=7 x2= 12-2/2=5 Дальше все так же как и сверху, просто пишу решения 2) y^2+16y+21=0 D=16^2-4*1*21= 256-84= 172 (Корень не извлекается, так и остается) y1= -16 - /2 y2= -16 - /2 3) y^2+y-12=0 D= 1^2+ 4*1*12=1+48=49 (Корень из 49 = 7) y1= -1+7/2= 3 y2= -1-7/2= -4 4) y^2-28y+49=0 D= (-28)^2-4*1*49= 784-196= 588 ( Корень не извлекается) y1= 28+ /2 y2= 28 - /2