Нужен перевод текста СРОЧНО. Ну и задание 7 тоже не помешает

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Комиссия по связи коммерческие "радиотелефон" лицензии и р издал различные Радиотелефон Радиотелефон представляет собой систему связи для передачи речи по радио. радиотелефонные системы дуговых не обязательно взаимосвязаны с общественным "наземной линии" телефонной сети. "Радиотелефон" часто используется для описания использования радиочастотного спектра, где важно различать тип излучения от, например, радиотелеграфной или видео знак Где радиосистема двухсторонняя устроен для устной речи и аудирования на мобильной станции, и где он может быть соединен с коммутируемой телефонной системой, система может ProVi мобильной телефонной связи. С 1930-х годов Федеральная комиссия по связи выдало различным коммерческим "радиотелефона оператор" и получение разрешений т квалифицированных кандидатов. Они позволяют им лицензии установить сервис, и поддерживать только голосовые системы радиопередатчика для использования на судах и самолетах. (До дерегулирования в 1990-е годы они были также необходимы для коммерческих отечественных радио- и телевизионных вещательных систем. Из-за договорных обязательств они по-прежнему необходимы для инженеров международных shortweve вещательных станций. Сертификат в настоящее время выпуск isthe Генеральная лицензия оператора радиотелефонной связи. Слово телефон имеет длинный прецедент, начиная с ранних беспроводных систем голосовой связи США, термин означает голос, в отличие от телеграфных или Морзе. Это будет включать в себя системы посаженные в категорию приемо-передающие устройства или с односторонним движением голосовых передач, таких как прибрежные морской погоды. термин до сих пор популярны в радиолюбительской сообществе и в правилах Федеральной комиссии по связи США.