Сделайте проверку решённого иррационального уравнения.
Алгебра
Сделайте проверку решённого иррационального уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно было сначала найти одз,что бы не проверять и сразу исключить лишний корень x^2-3≥0 x^2≥3 x≤√3 ∪ x≥√3 x=2 и х=-2 входят в решение но можно и проверить: 1)подставляем х=2 : 3*1+1=4 2)подставляем х=-2 : 3*1+1=4
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