На тарелке лежит яблоко,система отсчёта связана с тарелкой.В каких случаях эту си??тему можно будет считать инерциальной?

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Ответить на вопрос какая система инерциальная, а какая не является инерциальной можно только экспериментально. То есть нужно провести кучу экспериментов и только после этого делать вывод. Даже если можно считать инерциальной ту или иную систему отсчета, то только с определенной степенью точности. Физики-экспериментаторы заявляют, что система отсчета, связанная с землей можно считать приближенно инерциальной для обычных (бытовых) расчетов. А также системы отсчета двигающиеся прямолинейно и равномерно относительно земли - тоже. Таким образом, если тарелка жестко связанна с землей или тарелка, двигающаяся прямолинейно и равномерно относительно земли, то система отсчета жестко связанная с данной тарелкой - приближенно инерциальная система отсчета.