Своими словами сформулируйте главное отличие присваивающего хозяйства от произвожящего
История
Своими словами сформулируйте главное отличие присваивающего хозяйства от произвожящего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В присваивающем хозяйстве человек все берет от природы. В производящем сам производит пищу.
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