В результате реакции, термохимическое уравнение которой: 2C₂H₂ + 5O₂ = 4CO₂ + 2H₂O + 2610 кДж выделилось 1305 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом волы(в граммах).
Химия
В результате реакции, термохимическое уравнение которой: 2C₂H₂ + 5O₂ = 4CO₂ + 2H₂O + 2610 кДж выделилось 1305 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом волы(в граммах).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C₂H₂ + 5O₂ = 4CO₂ + 2H₂O + 2610 кДж Воды 2 моль = 2610 кДж но выделилось воды х моль = 1305 кДж х=1305*2:2610=1 моль чтобы найти m(H2O)=n(колличество вещества)* M(молярная масса) m(H2O)= 1*18=18 грамм
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