В результате реакции, термохимическое уравнение которой: 2C₂H₂ + 5O₂ = 4CO₂ + 2H₂O + 2610 кДж выделилось 1305 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом волы(в граммах).

Химия

В результате реакции, термохимическое уравнение которой: 2C₂H₂ + 5O₂ = 4CO₂ + 2H₂O + 2610 кДж выделилось 1305 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом волы(в граммах).

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