Отметь в тетради точки О и Д так,как показано на рисунки.Проведи красным и зеленым карандашом лучи с началом в точке О так,чтоб точка Д получилась:а)вне этих лучей;б)на зеленом луче,но вне красного луча. ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЧЕРТИ...
Математика
Отметь в тетради точки О и Д так,как показано на рисунки.Проведи красным и зеленым карандашом лучи с началом в точке О так,чтоб точка Д получилась:а)вне этих лучей;б)на зеленом луче,но вне красного луча. ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЧЕРТИТЬ ребят плиз очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообщем берешь и ищиш в другом месте
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