Отметь в тетради точки О и Д так,как показано на рисунки.Проведи красным и зеленым карандашом лучи с началом в точке О так,чтоб точка Д получилась:а)вне этих лучей;б)на зеленом луче,но вне красного луча. ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЧЕРТИ...

Математика

Отметь в тетради точки О и Д так,как показано на рисунки.Проведи красным и зеленым карандашом лучи с началом в точке О так,чтоб точка Д получилась:а)вне этих лучей;б)на зеленом луче,но вне красного луча. ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЧЕРТИТЬ ребят плиз очень надо

Автор: Гость