Как решить примеры 31100-4180*3+236*2,2600-5320:4+140*3
Математика
Как решить примеры 31100-4180*3+236*2,2600-5320:4+140*3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31100-4180*3+236*2=31100-12540+472=18560+472=19032 2600-5320:4+140*3=2600-1330+420=1270+420=1690
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