Собери в Семейки одинаковые слова Запиши их обозначь корни проверить чтобы в корне одинаковых слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения. Дождь, кормить, дождливый, корм, дождевой, кормушк...

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Собери в Семейки одинаковые слова Запиши их обозначь корни проверить чтобы в корне одинаковых слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения. Дождь, кормить, дождливый, корм, дождевой, кормушка, дождик, кормовые.

Автор: Гость