Собери в Семейки одинаковые слова Запиши их обозначь корни проверить чтобы в корне одинаковых слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения. Дождь, кормить, дождливый, корм, дождевой, кормушк...
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Собери в Семейки одинаковые слова Запиши их обозначь корни проверить чтобы в корне одинаковых слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения. Дождь, кормить, дождливый, корм, дождевой, кормушка, дождик, кормовые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДОждь, дождлИвый, дождевОй, дОждик. - корень "дожд" (Одинаковая гласная в корне - "о") КормИть, корм, кормУшка, кормовЫе. - корень "корм" (Одинаковая гласная в корне - "о") *Большими буквами выделены ударения.
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