Как решить пропорцию x+7/3=2x-3/5
Математика
Как решить пропорцию x+7/3=2x-3/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переноси х в одну дроби в другую. приводи к общему знаменателю и считай
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