Вычислить (любым способом) 7 класс 17.2*8.1+23.8*5.1-17.2*7.6-23.8*4.6
Алгебра
Вычислить (любым способом) 7 класс 17.2*8.1+23.8*5.1-17.2*7.6-23.8*4.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17.2*8.1+23.8*5.1-17.2*7.6-23.8*4.6= 1)17.2*8.1=139.32 2)23.8*5.1=28.9 3)17.2*7.6=130.72 4)23.8*4.6=109.48 5)139.32+28.9=168.22 6)168.22-130.72=37.5 7)37.5-109.48=-71.98 Ответ:-71.98
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