ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! 1.Велосипедист в первый день проехал 30% всего пути,во второй день на 14 км больше, чем в первый, после чего ему осталось проехать еще 34 км.Сколько всего проехал велосипедист? 2.Из рассказа А.П.Чехова "Репе...

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ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! 1.Велосипедист в первый день проехал 30% всего пути,во второй день на 14 км больше, чем в первый, после чего ему осталось проехать еще 34 км.Сколько всего проехал велосипедист? 2.Из рассказа А.П.Чехова "Репетитор".Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей.Спрашивется,сколько аршин купил он и того и другуго,если синее стоило 5 рублей за аршин,а черное-3 рубля?

Автор: Гость