ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! 1.Велосипедист в первый день проехал 30% всего пути,во второй день на 14 км больше, чем в первый, после чего ему осталось проехать еще 34 км.Сколько всего проехал велосипедист? 2.Из рассказа А.П.Чехова "Репе...
Математика
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ! 1.Велосипедист в первый день проехал 30% всего пути,во второй день на 14 км больше, чем в первый, после чего ему осталось проехать еще 34 км.Сколько всего проехал велосипедист? 2.Из рассказа А.П.Чехова "Репетитор".Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей.Спрашивется,сколько аршин купил он и того и другуго,если синее стоило 5 рублей за аршин,а черное-3 рубля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+y=138 (всего аршин) x- синее сукно y- черное сукно 5×x+3×y=540 (рублей) y= 138-x (кол-во черного сукна) 5х+3(138-х) 5х-3х+414=540 2х=540-414 2х= 126 х=126:2 х=63 63 (кол-во синего сукна) 138-63=75 (кол-во черного сукна) /Ответ: Черное-75; Синее-63.
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