Прочитали 1/4 всех книги. Какую часть книги осталось прочитать ? Больше или меньше половины книги осталось прочитать ? На сколько ?

Математика

Прочитали 1/4 всех книги. Какую часть книги осталось прочитать ? Больше или меньше половины книги осталось прочитать ? На сколько ?

Автор: Гость