Поле имеет форму трапеции, параллельные стороны который равны 1,2 км и 880 м, а расстояние между ними равно 760 м. Какова площадь поля в гектарах? Заранее спасибо, срочно нужно.

Математика

Поле имеет форму трапеции, параллельные стороны который равны 1,2 км и 880 м, а расстояние между ними равно 760 м. Какова площадь поля в гектарах? Заранее спасибо, срочно нужно.

Автор: Гость