Поле имеет форму трапеции, параллельные стороны который равны 1,2 км и 880 м, а расстояние между ними равно 760 м. Какова площадь поля в гектарах? Заранее спасибо, срочно нужно.
Математика
Поле имеет форму трапеции, параллельные стороны который равны 1,2 км и 880 м, а расстояние между ними равно 760 м. Какова площадь поля в гектарах? Заранее спасибо, срочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(1200+880)/2×760=790400 кв.м=7.904га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Запишите уравнение реакции разложения малахита (CuOH)2 CO3 на оксид меди(||), воду и угл??кислый газ.
Математика
Ученик шел от дома до школы со скоростью 3 км/ч и опоздал на урок на 1 мин. В другой р??з он пошел со скоростью 4 км/ч и пришел за 3 мин до начала ...