Помогите 910 номер сделать под буквами б, д, ж

Математика
Помогите 910 номер сделать под буквами б, д, ж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   64                 *    85    __    320  +    512   ___    832    27    *    96    __    222   +   243 ______   2652
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