Помогите 910 номер сделать под буквами б, д, ж
Математика
Помогите 910 номер сделать под буквами б, д, ж
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64 * 85 __ 320 + 512 ___ 832 27 * 96 __ 222 + 243 ______ 2652
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