Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Два велосипедиста одновременно выехали с дв??х станций навстречу друг другу. Расстояние между станциями 72 км. Скорость первого велосипедиста 13 км/ч, а второго на 2 км/ч меньше,чем первого...

Гость: Гость:

1) скорость второго поезда 13-2=11км/ч; 2) скорость сближения( расстояние на которое поезда приблизятся друг к другу ЗА 1 ЧАС) 13+11=24км/ч 3) через сколько времени встретятся 72:24=3часа 4) сколько пройдет 1-ый поезд за 3 часа 13*3=39км от своей станции 5) а второй 11*3=33км от его станции или 72-39=33км)))