Северная война( 1700-1721) Таблица Дата События Значение И вывод

Гость: Гость:

Причины: 1)Швеция владела выходами в Балтийское море, была господствующей державой; 2)Территориальные претензии к Швеции. Основные события: 1)1700 - начало Северной войны; 2)Заключение мира с Турцией; 3)1702 - Русские войска завладели Нотербургом; 4)1703 - на Неве был заложен город Санкт-Петербург; 5)1708 - армия России составляла 113 тым. хорошо вооруженных и оснащенных воинов; 6)1716 - устав Воинский, затем Морской; 7)1708 - бой у деревни Лесной; 8)1709 - Полтавская битва; 9)1711 - Турция объявляет войну России; 10)1714 - разгром шведской эскадры у мыса Гангут; 11)1720 - победа над шведским флотом; 12)1721 - заключение мира между Россией и Швецией. Окончание Северной войны. Итоги (вывод): 1)Россия становится Империей, Пётр 1 - император; 2)Россия становится одной из могучих военных, морских держав