Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 129?
Информатика
Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 129?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же просто. Смотри - Берёшь таблицу степеней двойки. и смотришь. 128 - 7-я степень. Осталось только 1 - а это уже степень 0 степень той-же двойки. значит двоичная запись такова - 10000001 Дальше просто счёт. Ответ: 2 единицы
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