Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 129?

Информатика
Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 129?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же просто. Смотри - Берёшь таблицу степеней двойки. и смотришь. 128 - 7-я степень. Осталось только 1 - а это уже степень 0 степень той-же двойки. значит двоичная запись такова - 10000001 Дальше просто счёт. Ответ: 2 единицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Рассказ про котёнка по английскому
Ответить
Литература
Сочинение о милосердии пожалуйста
Ответить
Математика
Узнай во сколько раз произведение чисел 12 и 6 больше их суммы
Ответить
Геометрия
1)Дан треугольник ABC угол A=30° AB=10 найти Sabc. 2)ABCD-ромб,AC=12 дм,BD=8дм найти SтреугольникаAOB 3)треугольник, AB=4,BC=7,AC=9 найти площа...
Ответить
Математика
Номер 16 помогите пожалуйста! !
Ответить