Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 129?

Гость: Гость:

Это же просто. Смотри - Берёшь таблицу степеней двойки. и смотришь. 128 - 7-я степень. Осталось только 1 - а это уже степень 0 степень той-же двойки. значит двоичная запись такова - 10000001 Дальше просто счёт. Ответ: 2 единицы