Скласти казку про песика

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Скласти казку про песика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У одному селі була сім'я в якій не було дітей, ось і чоловік з жінкою вирішили завести собачку, вони ретельно обдумували чи брати її чи ні , ось і вирішили взяти. Перед тим як купити собаку , вони зробили для неї комфортності , побудували будку , купили багато їжі. Коли вони йшли у зоомагазин , щоб купити гарного собаку , по дорозі вони зустріли маленького бродящого собачку , вони віришили не купувати у зоомагазині , а взяти цю собаку. Вони добре доглядали за ним і виріс собака добрим другом людини.
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