Скласти казку про песика

Гость: Гость:

У одному селі була сім'я в якій не було дітей, ось і чоловік з жінкою вирішили завести собачку, вони ретельно обдумували чи брати її чи ні , ось і вирішили взяти. Перед тим як купити собаку , вони зробили для неї комфортності , побудували будку , купили багато їжі. Коли вони йшли у зоомагазин , щоб купити гарного собаку , по дорозі вони зустріли маленького бродящого собачку , вони віришили не купувати у зоомагазині , а взяти цю собаку. Вони добре доглядали за ним і виріс собака добрим другом людини.