Помогите! Пожалуйста! Какая безударная гласная проверяемая в корне слова тиски??? ??ожалуйста помогите!

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Помогите! Пожалуйста! Какая безударная гласная проверяемая в корне слова тиски??? ??ожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тиски - проверочное слово тИскать.
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