СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! Отрезок DМ- биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, если lt;СDЕ=68...

Геометрия

СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! Отрезок DМ- биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, если lt;СDЕ=68˚. С рисунком!

Автор: Гость