СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! Отрезок DМ- биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, если lt;СDЕ=68...

Геометрия
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!! Отрезок DМ- биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, если lt;СDЕ=68˚. С рисунком!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок DМ- биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, если <СDЕ=68˚. С рисунком!
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