Грузовая машина проехала 579км пути за 13ч.сначала она ехала 9ч по степной дороге со ??коростью 35км в ч,затем-по асфальтированной дороге.С какой скорость ехала машина по асфальтированной дороге?
Математика
Грузовая машина проехала 579км пути за 13ч.сначала она ехала 9ч по степной дороге со ??коростью 35км в ч,затем-по асфальтированной дороге.С какой скорость ехала машина по асфальтированной дороге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35*9=315(км) 2) 579-315=264(км) 3) 13-9=4(часа) 4) 264:4=66(км/ч)
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