Грузовая машина проехала 579км пути за 13ч.сначала она ехала 9ч по степной дороге со ??коростью 35км в ч,затем-по асфальтированной дороге.С какой скорость ехала машина по асфальтированной дороге?

Математика

Грузовая машина проехала 579км пути за 13ч.сначала она ехала 9ч по степной дороге со ??коростью 35км в ч,затем-по асфальтированной дороге.С какой скорость ехала машина по асфальтированной дороге?

Автор: Гость