План по рассказу барбос и жулька
Литература
План по рассказу барбос и жулька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Барбос 2. Жулька 3. Барбос драчун 4. Неожиданный поступок Жульки 5. Осмотр Жульки после боя 6. Барбос у Жульки 7. Печальный конец
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